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  • Street Lights Will Be Illuminated By Street Lights In The City, Lights Will Also Be Installed On The Main Routes In The Smart City Scheme

विकास:शहर के गली और मोहल्ले होंगे स्ट्रीट लाइट से रोशन स्मार्ट सिटी योजना में भी मुख्य मार्गाें पर लगेंगी लाइट

भिंडएक घंटा पहले
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स्ट्रीट लाइट लगता नपा कर्मचारी।
  • स्मार्ट सिटी की लाइट लगने से नपा की 1200 लाइट हो जाएंगी फ्री, गली मोहल्लों में पुरानी लाइट लगाने के लिए हो रहा सर्वे

दीपावली पर शहर का हर गली मोहल्ला रोशन होगा। लेकिन पुरानी स्ट्रीट लाइटों से। नपा इसके लिए अंधेरे में पड़े गली मोहल्लों का सर्वे कराएगी। इसके बाद वार्ड के हिसाब से पुरानी लाइटों को लगाएगी। 10 नवंबर तक इस काम को अंजाम देने का प्रयास नपा द्वारा किया जा रहा है। ताकि प्रकाश पर्व दीपावली के त्योहार पर किसी भी गली मोहल्ले में अंधकार न हो। शहर साफ रहे। इसके लिए कचरा गाड़ियों को भी शहर में दो समय भेजा जाएगा। गाड़ियों से कचरे के ढेर भी उठाए जाएंगे। ताकि शहर साफ रहे। सीएमओ एके दुबे के अनुसार दीपावली को लेकर योजना तैयार कर ली गई है। त्योहार पर शहर में प्रकाश हो, साफ सफाई हो। इसके पूरे प्रयास किए जा रहे है।

मालूम हो कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत राजगढ़ चौराहे से सिविल लाइन, सेंवढ़ा चुंगी, हवाई पट्‌टी सहित शहर के प्रमुख मार्गो पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही है। योजना के तहत अलग से स्ट्रीट लाइटें लग जाने से यहां पर पहले से लगी नपा की स्ट्रीट लाइटें फ्री हो जाएगी। इन स्ट्रीट लाइटों को नपा शहर के गली मोहल्लों में लगाने की योजना तैयार कर रही है। सीएमओ दुबे के अनुसार स्मार्ट सिटी की लाइटें लग जाने के बाद लगभग 12 सौ स्ट्रीट लाइटें निकलेगी। इन का उपयोग शहर के गली मोहल्लों में किया जाएगा। नपा कर्मचारियों को सर्वे के लिए कह दिया गया है। कर्मचारी देख रहे है कि कहां पर लाइटों की जरूरत है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से गली मोहल्लों में इन लाइटों को लगाया जाएगा। ताकि दीपावली पर शहर रौशन रहे।

कई गली मोहल्लों में छाया अंधकार
शहर के गई गली मोहल्लों में इन दिनों अंधकार छाया है। कहीं पर लाइट खराब है तो कहीं पर लाइट है ही नहीं। मसलन दरोगा वाली गली, खजांची मोहल्ला का कुछ क्षेत्र, विकसित हो चुकी कई कॉलोनियों में वर्तमान में स्ट्रीट लाइटें नहीं है। ऐसे स्थानों पर लाइटें लग जाने से लोगों को राहत मिलेगी।

दावा: पर्व से पहले साफ व रोशन होगा शहर
नपा अधिकारी यह दावा कर रहे है कि पर्व से पहले यानि 12 नवंबर से पहले शहर के गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइटें लग जाएगी। बल्कि सफाई व्यवस्था में सुधार होगा। दीपावली पर लोगों को प्रकाश, सफाई व पानी के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। देखना यह है कि नपा का यह दावा कितना सच होता है।

लाइट लगवाने के लिए गली-मोहल्लों में करा रहें सर्वे
स्मार्ट सिटी की लाइटें लग जाने से लगभग 12 सौ स्ट्रीट लाइटें निकली है। इन्हें गली मोहल्लों में लगाने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। पर्व से पहले यह लाइटें लगा दी जाएगी। सफाई के लिए कचरा गाड़ियों का समय बढ़ा दिया है। कर्मचारी कलेक्शन के साथ कचरे के ढेर भी उठाएंगे।
एके दुबे, सीएमओ दतिया

अतिरिक्त चक्कर लगाएंगी कचरा गाड़ियां
इन दिनों हर घर में दीपावली को लेकर साफ सफाई चल रही है। घरों से कचरा निकाल कर लोग गली मोहल्ले में लगे कचरे के ढेरों पर फैंक देते है। वर्तमान में हाल यह है कि शहर के हर गली मोहल्ले में एकाध कचरे का ढेर देखने को आसानी के साथ मिल जाएगा। चूंकि नपा की कचरा उठाने वाली गाड़ियां वर्तमान में सिर्फ सुबह के समय कचरा उठाने के लिए निकलती है। सुबह 8 बजे निकलने के बाद दोपहर 1 बजे बंद हो जाती है। जिससे शहर का पूरा कचरा न उठ पाने से लोगों को साफ सफाई के पर्व दीपावली पर भी गंदगी से दो चार होना पड़ रहा है। जबकि नपा के पास पर्याप्त संसाधन है।

सीएमओ दुबे को जब भास्कर ने साफ सफाई की सच्चाई बताई तो उन्होंने कहा कि आज ( गुरुवार) से ही कचरा गाड़ियों पर दिन में दो समय चक्कर लगाने के निर्देश दिए है। गाड़ियों को अतिरिक्त डीजल दिया जा रहा है। कचरा गाड़ियां अब दोपहर के वक्त भी शहर में कचरा कलेक्शन के साथ रूट पर जहां भी कचरे के ढेर मिलेगें, उन्हें उठाने का काम करेगी। गाड़ियों को शहर में घूमने का समय भी बढ़ा दिया है।

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