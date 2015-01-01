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  • The Nights Started Getting Cold; The Coldest Of The Season On The Night Of 4 5 November, The Mercury Dropped 40 In Three Days To 11.50

मौसम:सर्द होने लगीं रातें; 4-5 नवंबर की रात सीजन में सबसे ठंडी, पारा तीन दिन में 40 गिरकर 11.50 पर

श्याेपुर3 घंटे पहले
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श्योपुर। शहर से 21 दूर पार्वती नदी किनारे गुरुवार शाम ढलता सूरज।
  • 4 नवंबर की रात में सर्दी का पांच साल का रिकॉर्ड टूटा लेकिन दिन में गर्मी का अहसास क्योंकि पारा 26.4 डिग्री पर

नवंबर की शुरुआात में ही रात काे ठंड का असर दिखने लगा है। 4-5 नवंबर की रात इस सीजन में सबसे ठंडी बीती। बुधवार-गुरुवार की रात तापमान गिरकर 11.5 डिग्री पर पहुंच गया। यह 5 साल का रिकॉर्ड है लेकिन दिन में अभी भी गर्मी का अहसास बरकरार है। अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है लेकिन दिन और रात के पारा में दोगुने से ज्यादा का अंतर मौसमी बीमारियों को बढ़ा सकता है।

2 नवंबर काे शहर में रात का तापमान 16.5 तथा दिन का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था। तीन दिन में दिन और रात के तापमान में 4 डिग्री गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार, आगे इस बार ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। आमतौर पर दिसंबर-जनवरी में शीतलहर चलती है, इस बार नवंबर समाप्त हाेने से पहले ही शीतलहर चलने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ला नीना के प्रभाव के कारण ठंड बढ़ रही है। पिछले साल नवंबर में मौैसम इतना ठंडा नहीं था। स्थानीय मौैसम केेंद्र पर 5 नवंबर काे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें ताे वर्ष 2017 सबसे गर्म रहा जब शहर का तापमान न्यूनतम 16.4 डिग्री दर्ज हुआ था।

बढ़ती है सांस व फेफड़े संबंधी बीमारी
सर्दी का मौसम स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है लेकिन अधिक ठंड पड़ने पर त्वचा में सूखापन, अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं। बीमारियाें से बचने के लिए लाेगाें काे रहनसहन, खानपान एवं पहनावे काे लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर बुजुर्ग और बच्चों को सुबह 8 बजे से पहले तथा रात काे 8 बजे के बाद घर से बाहर जाने से परहेज करना सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर है।
डॉ. बीएल यादव, सीएमचओ, श्याेपुर

रबी फसलाें के लिए फायदेमंद
इस बार नवंबर से ही अच्छी ठंड पड़ना किसानों के लिए अच्छा संकेत है। यह ठंड गेहूं, चना सहित अन्य फसल के बीजाें के अंकुरण एवं पाैधाें की बढ़वार के लिए अनुकूल रहेगी। सबसे ज्यादा फायदा गेहूं की फसल काे हाेगा। जिलेभर में अब रबी की बाेवनी का काम रफ्तार पकड़ेगा। इससे किसानों को भी राहत मिल सकेगी।
डाॅ. लाखन सिंह गुर्जर, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बड़ाैदा

​​​​​​​जानिए... क्या है ला नीना
ला नीना मानसून का रुख तय करने वाली सामुद्रिक घटना है जिसमें समुद्र की सतह गर्म होती है। ला नीना की स्थिति बनने से तापमान में असामान्य रूप से गिरावट आ जाती है। इस दौरान पृथ्वी के दक्षिण-पूर्व में शीतकालीन तापमान सामान्य से कम और उत्तर-पश्चिम में सामान्य से ठंडा होता है।

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