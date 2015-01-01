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चोरी:चोरों ने दुकान के ताले तोड़े सामान सहित नगदी पार

भिंडएक घंटा पहले
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शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बौहरे नगर में अज्ञात चोरों ने एक हार्ड वेयर की दुकान के ताले तोड़कर उसमें रखा माल और 15 हजार रुपए की नगदी पार कर दी। पुलिस ने दुकान संचालक की फरियाद पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

विनोद नगर निवासी महावीर पुत्र रामसुखलाल बघेल की बौहरे नगर में हार्डवेयर की दुकान है। बघेल बुधवार रात को रोज की तरह दुकान बंद कर घर गए थे। सुबह लोगों ने बताया कि उनकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। बघेल ने दुकान का शटर खोलकर देखा तो हार्डवेयर का काफी सामान, टीवी और गुल्लक में रखे 15 हजार नकद चोरी हो चुका था। घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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