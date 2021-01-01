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हादसा:ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी फिर भृत्य को घायल कर गुमटी में घुसा

भिंड2 घंटे पहले
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ट्रैक्टर की टक्कर से घायल भृत्य को ग्वालियर ले जाते परिजन। - Dainik Bhaskar
ट्रैक्टर की टक्कर से घायल भृत्य को ग्वालियर ले जाते परिजन।
  • शहर के बायपास रोड पर तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा

शहर के बायपास रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राॅली के चालक ने साइकिल से डाक बांटने जा रहे राजस्व विभाग के भृत्य को टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। इससे पहले ट्रैक्टर चालक ने एक बाइक सवार में टक्कर मारी और अंत में सड़क किनारे रखी एक गुमटी में जा घुसा। घटना बुधवार की सुबह करीब 11 बजे की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं गंभीर रूप से घायल भृत्य को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। साथ ही आरोपी ट्रैक्टर चालक को भी पुलिस ने पकड़ लिया है।

यहां बता दें कि अकोड़ा हाल बसेडिया नगर निवासी घमंडी (55) पुत्र गुल्ले कुशवाह राजस्व विभाग में भृत्य हैं। वे बुधवार की सुबह 11 बजे हर रोज की तरह विभागीय डाक लेकर अन्य विभागों में बांटने के लिए साइकिल से जा रहे थे। महाराणा प्रताप की मूर्ति के पास वे पहुंचे ही थे कि इंदिरा गांधी चौराहा की ओर से रेत खाली कर आ रहे तेज रफ्तार ट्रेक्टर ट्राली के चालक ने एक बाइक में सवार टक्कर मार दी, जिसके बाद उसने अनियंत्रित होकर घमंडी को भी अपने चपेट में ले लिया।

वहीं बाद में वह सड़क किनारे अंकुर पुत्र किशनप्रकाश भदौरिया निवासी नहारा हाल विनोद नगर की किराना की गुमटी में जा घुसा। हालांकि इस घटना में अंकुर बाल-बाल बच गया। वजह यह थी कि हादसे से ठीक एक मिनट पहले वह अपनी दुकान से निकलकर बाहर एक दोस्त से बात करने लगा था। कोतवाली पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को दबोच लिया।

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