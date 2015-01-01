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छोटी माता गढ़ैया मोहल्ले में वारदात:घर के बाहर सो रही महिला को डंडों से पीटा, ई-रिक्शा का शीशा तोड़कर भागे

भिंडएक घंटा पहले
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आराेपियों के द्वारा ई-रिक्शा का तोड़ा गया कांच।

शहर के छोटी माता गढैया मोहल्ले में शुक्रवार देर रात घर के बाहर सो रही एक महिला के ऊपर दो आरोपियों ने हमला करते हुए उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही घर के पास खड़े ई-रिक्शा का शीशा तोड़ दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार रामबेटी राठौर शुक्रवार रात करीब 11 बजे घर के बाहर सो रही थी, तभी आरोपी छोटू पाराशर और मोनू पाराशर निवासी छोटी माता गढैया डंडे लेकर आए। आरोपियों ने रामबेटी से रामलखन राठौर (रामबेटी का बेटा) के बारे में पूछा, तो महिला ने बताया कि बेटा खेत पर गया हुआ है।

जिसके बाद दोनों आरोपियों ने रामबेटी पर हमला करते हुए उसको घायल कर दिया। साथ ही घर के बाहर खड़े ई-रिक्शे का शीशा डंडे से तोड़कर फरार हो गए । पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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