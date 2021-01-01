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चोरी:अजमेर से पत्नी को लाने गया था युवक, सूने मकान से गृहस्थी समेट ले गए चोर

भिंड2 घंटे पहले
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शहर के सीतानगर में चोरी के बाद बिखरा पड़ा सामान। - Dainik Bhaskar
शहर के सीतानगर में चोरी के बाद बिखरा पड़ा सामान।
  • सीता नगर इलाके में सूने घर में चोरों का धावा

देहात थाना क्षेत्र के सीता नगर इलाके में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान के ताले चटका कर सामान समेट लिया। पुलिस ने मौका मुआयना करने के पश्चात अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कुडरिया का पुरा निवासी मोहर सिंह (52) पुत्र रामसनेही कुशवाह ने देहात पुलिस को बताया कि उनका भिंड शहर के सीता नगर में भी मकान है, जिसमें उनका बड़ा बेटा सुनील रहता है।

वह 31 जनवरी को अपनी पत्नी ज्योति को लेने अजमेर गया था। तभी 2 फरवरी, मंगलवार को उनके पड़ोसी रोशन कुशवाह का फोन आया कि उनके यहां चोरी हो गई। जब वे पहुंचे तो पूरे घर का सामान उथल पुथल पड़ा था। चोर गृहस्थी का सामान समेट ले गए थे। सूचना मिलने पर देहात पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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