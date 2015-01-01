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हस्ताक्षर अभियान:तीन नए कृषि कानून से देश के किसानों को बर्बाद करने का षडयंत्र हैः अहमद

भिंड31 मिनट पहले
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कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेसने चलाया हस्ताक्षर अिभयान।
  • कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान

केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए आए गए तीन कृषि बिल किसानों को बर्बाद कर देंगे। यह केंद्र सरकार का षड्यंत्र हैं। यह बात कृषि कानून के विरोध हस्ताक्षर अभियान के दौरान जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष ईरशाद अहमद ने कृषि उपज मंडी और ग्रामीण इलाकाें में ग्रामीणों से कही।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए हिटलरशाही राह पर चल रही है। भाजपा सरकार किसानों के आंदोलन से भी सबक नहीं लेना चाहती हैं। वहीं इस बिल के विरोध में कांग्रेस के द्वारा जिलेभर की कृषि मंडियों और गांवों में चलाया जा रहा है, जो आगामी दिनों तक जारी रहेगा। इस मौके पर जिला कांग्रेस के महामंत्री नैन सिंह बाराकला, जिला कांग्रेस के संगठन सचिव राजाराम यादव, भागीरथ सिंह कुशवाह, ग्रामीण अध्यक्ष अहवरन सिंह बघेल, रवि यादव आदि मौजूद रहे।

मंहगाई के विरोध में प्रदर्शन 19 कोः इसी क्रम में कांग्रेस जिला प्रवक्ता डॉ. अनिल भारद्वाज ने बताया कि देश में पेट्रोल, डीजल सहित अन्य चीजों के बढ़े दामों के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेठी द्वारा 19 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिसका नेतृत्व जिलाध्यक्ष जयश्रीराम बघेल करेंगे। शनिवार सुबह 11 बजे पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस दौरान कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा।

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