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हादसा:ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, युवक घायल

भिंड3 घंटे पहले
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औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार घायल हो गया। घटना बुधवार की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मालनपुर कस्बे के कुशवाह कॉलोनी निवासी जितेंद्र सिंह (20) पुत्र राजेंद्र सिंह कुशवाह ने पुलिस को बताया कि वे बुधवार की सुबह करीब 11.30 बजे बद्रीनारायण फैक्ट्री के पास से गुजर रहे थे, तभी ट्रक क्रमांक एचआर 38 यू 7972 का चालक ने तेजी और लापरवाही से चलाते हुए उसमें टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक पर केस दर्ज कर लिया है।

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