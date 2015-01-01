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विवाद में फायरिंग:कोचिंग में विवाद पर गांव में दो पक्ष आमने-सामने, फायरिंग में दो लोग घायल हुए

भिंड14 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

मेहगांव थाना क्षेत्र के कठवां गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग की, जिसमें दोनों पक्षों का एक-एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना गुरुवार की दोपहर 12.30 बजे के करीब की है।

मेहगांव थाना प्रभारी शिव सिंह यादव ने बताया कि अनिल कुशवाह निवासी कठवां और मुकेश गुर्जर पुत्र रामौतार गुर्जर निवासी कतरौल मेहगांव में साथ कोचिंग पढ़ते हैं। करीब सात महीने दोनों में कोचिंग में कुछ विवाद हो गया था।

इस विवाद के बाद गुरुवार को जब मुकेश गुर्जर और अपने भाई सचिन के साथ कठवां गांव से गुजर रहा था। तभी उसका अनिल कुशवाह से सामना हो गया और दोनों में विवाद शुरू हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें एक गोली मुकेश के गले में जा धंसी, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं दूसरे पक्ष के रुकमण (60) पुत्र जगत सिंह कुशवाह निवासी कठवां के पैर में गोली लगने से घायल हो गए।

सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। जहां से मुकेश को ग्वालियर रैफर कर दिया गया है। मेहगांव पुलिस ने मुकेश की फरियाद पर अनिल कुशवाह, कठवां के सरपंच बदन सिंह और सूरज सिंह कुशवाह के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। जबकि रुकमण सिंह की फरियाद पर रामअख्त्यार सिंह और मुकेश गुर्जर के खिलाफ क्रास मामला दर्ज किया है।

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