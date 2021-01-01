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शिक्षक पात्रता परीक्षा:दो साल पहले भर्ती, एक साल बाद परीक्षा रिजल्ट आने पर भी नहीं मिली ज्वाइनिंग

भिंड2 घंटे पहले
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प्रदेश के 30 हजार और जिले के 500 प्रतिभागी हुए हैं उत्तीर्ण - Dainik Bhaskar
प्रदेश के 30 हजार और जिले के 500 प्रतिभागी हुए हैं उत्तीर्ण
  • 30 हजार से ज्यादा उत्तीर्ण प्रतिभागियों को मिल रही तारीख पर तारीख

मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर चुके प्रदेश के 30 हजार और जिले के 500 से ज्यादा शिक्षक पिछले डेढ़ साल से ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। वे ज्वॉइनिंग पाने के लिए जिलास्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक अफसरों से गुहार लगा चुके हैं। लेकिन उन्हें हर जगह से सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। ऐसे में अब यह शिक्षक एक बार जिला स्तर पर आंदोलन करने का मन बना चुके हैं।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती निकाली थी। जून 2018 में प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं ने नौकरी की आस में आवेदन किए। साथ ही परीक्षा की तैयारी शुरु कर दी। नवंबर में चुनाव के चलते परीक्षा टल गई और जनवरी फरवरी 2019 में परीक्षा की तिथि घोषित हुई। वहीं अगस्त महीने परिणाम घोषित हो गए।

जनवरी 2020 में टीआरसी (टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड काउंसिल) पोर्टल पर 500 चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई। वहीं करीब 200 लोगों की प्रतीक्षा भी जारी की गई। इसके पश्चात अप्रैल 2020 चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई। लेकिन आज तक इनके ज्वॉइनिंग आदि की कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। पात्रता परीक्षा पास कर चुके शिक्षक नौकरी पाने के लिए दर-ब-दर भटक रहे हैं। लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है।

कोरोना का बहाना लेकर रोका सत्यापन: एक अप्रैल से 21 अप्रैल तक चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर भौतिक सत्यापन भी किया जाना था। इसके लिए एक जुलाई से कार्यक्रम घोषित हुआ।

लेकिन अचानक तीन जुलाई के बाद यह सत्यापन रोक दिया गया। बहाना बनाया गया कि कोरोना काल के चलते परिवहन व्यवस्था बंद है। इस कारण सभी अभ्यर्थी सत्यापन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक आने में असमर्थ है। जबकि हकीकत यह थी कि मात्र तीन दिनों में ही चयनित शत-प्रतिशत अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा लिया था।

सीएम को दिया ज्ञापन, मिला सिर्फ आश्वासन, भटक रहे प्रतिभागी

चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग पाने के लिए पिछले पांच महीने से लगातार नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम अफसरों को ज्ञापन दे चुके हैं। यहां तक कि सीएम हाउस पर भी ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन वहां सिर्फ यही आश्वासन मिला कि हम जल्द नियुक्तियां करेंगे। लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में अब यह अभ्यर्थी पुनः आंदोलन की तैयारी में हैं।

रविवार की दोपहर तमाम चयनित अभ्यर्थी शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने के लिए अनुमति लेने देहात थाना पहुंचे। जहां थाना प्रभारी ध्यानेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि अनुमति वे नहीं बल्कि एसडीएम साहब देंगे। जिसके बाद प्रतिभागियों को वापस लौटना पड़ा। अनुमति मांगने गए अभ्यर्थियों में कौशल किशोर शर्मा, हिमांशू मिश्रा, गिरिजा शर्मा, पूनम शर्मा, सारिका यादव, रजनी, राधा देवी, रेश्मा, ममता भदौरिया, गौरव राजपूत, सोमेंद्र सिंह, रजनी शाक्य का कहना है कि आंदोलन की रूपरेखा जल्द बनाई जाएगी।

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