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हादसा:खेत से बाइक से घर लौट रहे चाचा भतीजे को कार ने टक्कर मारी, दोनों की मौत

भिंड37 मिनट पहले
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  • लहार रोड पर ऊमरी टोल प्लाजा के आगे हुआ हादसा, एक गंभीर

स्टेट हाईवे भिंड लहार रोड पर ऊमरी टोल प्लाजा के आगे बाइक एजेंसी के सामने एक कार चालक ने तेजी और लापरवाही से चलाते हुए एक बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उस पर दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए ग्वालियर रैफर किया गया है।

घटना शुक्रवार की रात करीब 10.30 बजे की है। दोनों मृतक आपस में चाचा भतीजे हैं। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

बताया जा रहा है कि दीपक तिवारी (30) पुत्र रामअवतार तिवारी निवासी तमोली मोहल्ला झांसी रोड भिंड शुक्रवार को अपने गांव खरिका मोतीपुरा में खेतों में चल रही गेहूं की बोवनी देखने गए थे। वे रात के समय बाइक से अपने भतीजे राजन (19) पुत्र अशोक तिवारी, करन पुत्र जगराम तिवारी के साथ अपने घर वापस लौट रहे थे।

बाइक दीपक चला रहा था। जबकि राजन और करन उसके साथ पीछे बैठे थे। वे लोग रात करीब 10.30 बजे भिंड लहार रोड पर ऊमरी कस्बे के बाइक एजेंसी के सामने पहुंचे ही थे कि भिंड की ओर से जा रही तेज रफ्तार कार के चालक ने तेजी और लापरवाही से चलाते हुए उनमें टक्कर मार दी, जिससे दीपक और राजन की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि करन गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही मृतकों के शवों को पीएम के डेड हाउस और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया । लेकिन यहां करन की हालत गंभीर होने के चलते उसे प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रैफर कर दिया गया। वहीं ऊमरी पुलिस ने नरेंद्र पुत्र रामअवतार तिवारी निवासी खरिका की फरियाद पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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