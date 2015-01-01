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विरोध प्रदर्शन:वाल्मीकि समाज ने विरोध में गड्‌ढे भरकर लगाई झाड़ू, बोले- हमें आंदोलन के लिए मजबूर मत करो

भिंड31 मिनट पहले
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शहर की लश्कर रोड पर वाल्मीकि समाज के लोग और कर्मचारी प्रदर्शन के दौरान मिट्‌टी से गड्‌ढे भरते हुए।
  • सफाई कर्मचारी हथों में झाड़ू और फावड़ा लेकर पहुंचे नगर पालिका, सीएमओ को सौंपा ज्ञापन

वाल्मीकि समाज और नगरपालिका सफाई कर्मचारी अपनी नौ सूत्रीय मांगों के साथ हाथ में झाड़ू और फावड़ा-तसला लेकर गुरुवार को नगर पालिका पहुंचे। उन्होंने नपा परिसर के अंदर और बाहर लश्कर रोड पर झाड़ू लगाने के साथ सड़क पर मौजूद गड्ढों को मिट्टी से भरते हुए अपना विरोध प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने नपाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीएमओ सुरेंद्र कुमार शर्मा को ज्ञापन देते हुए कहा कि हमारी सभी मांगों को जल्द करो नहीं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

गौरतलब है कि गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे वाल्मीकि समाज और नपा सफाई कर्मचारी भाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य राजेश्वरी वाल्मीकि के नेतृत्व में हाथों में झाड़ू, फावड़ा और तसला लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। वहां पर सीएमओ सुरेंद्र शर्मा मौके पर नहीं मिले तो उन्होंने नपाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नपा परिसर में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया।

जिसके बाद सभी लोग नगर पालिका से बाहर निकलकर लश्कर रोड पर आए, जहां पर वाल्मीकि समाज और नपा सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से रोड पर झाड़ू लगाते हुए सड़क पर सीवर लाइन बिछाने के दौरान जो गड्ढे हुए थे उसको मिट्टी से भरा। इस दौरान खास बात यह देखने में आई कि वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन शहर के कुछ समाजसेवी संगठनों ने किया।

चेतावनी: पांच दिन में बड़े स्तपर पर करेंगे आंदोलन
विरोध प्रदर्शन के दौरान दोपहर 1.15 बजे सीएमओ सुरेंद्र शर्मा नगर पालिका पहुंचे तो भाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य राजेश्वरी वाल्मीकि ने सीएमओ में को ज्ञापन देते हुए कहा कि इन मांगों को लेकर आपको कई बार अवगत कराया गया। लेकिन एक भी मांग पूरी नहीं हुई। आज हम ज्ञापन के माध्यम से यह चेतावनी देने आए हैं कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हमारे द्वारा नगर पालिका के खिलाफ पांच दिन बाद बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर सुनील वाल्मीकि, संतोष बाथम, पटेल वाल्मीकि,अमर वाल्मीकि, मनोज वाल्मीकि, अनिकेत वाल्मीकि, अनुज वाल्मीकि, पवन वाल्मीकि सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

मांगें जल्द होंगी पूरी
वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुझे ज्ञापन दिया है। कर्मचारियों का नियमितिकरण के साथ अन्य मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।
सुरेंद्र कुमार शर्मा, सीएमओ, नपा भिंड

कर्मचारी बोले- आज तो हम ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देने आए हैं...
विरोध प्रदर्शन के दौरान भास्कर से चर्चा करते हुए भाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य राजेश्वरी वाल्मीकि ने बताया कि नपाधिकारियों से हमारी मांग है कि नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों का विनियमितिकरण किया जाए। सीवर लाइन और पानी की पाइन लाइन बिछाने के दौरान शहर की जो सड़कें खुदी हुई हैं। उनकी मरम्मत जल्द कराई जाए, जो सफाई दरोगा, स्वच्छ निरीक्षक, सफाई कर्मचारी निलंबित किए गए हैं।

उनको बहाल किया जाए साथ ही उनको रविवार का अवकाश दिया जाए। वहीं सफाई कर्मचारियों को गर्म वर्दी उपलब्ध कराई जाए। सफाई कर्मचारियों को कलेक्टर रेट पर हर महीने वेतन दिया जाए। नपा में 200 अन्य सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए। इसके अलावा नपा में केवाईसी का काम शुरू किया जाए। बाजार में केवाईसी करने के लिए कर्मचारियों को तीन हजार रुपए देना पड़ते हैं। हमारा यह विरोध प्रदर्शन नपा को एक चेतावनी है।

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