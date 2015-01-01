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सौंपा ज्ञापन:शिक्षा के मंदिर को स्वच्छ बनाने के साथ व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए

भिंड31 मिनट पहले
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एमएजेएस कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते युवा।
  • युवाओं ने एमजेएस कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन

उज्जल अभियान युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने गुरुवार को एमजेएस कॉलेज पहुंचकर जीवाजी विश्वविद्यालय कुलपति के नाम प्राचार्य अरूण उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रदीप राजावत विशेष रूप से मौजूद रहे।

जिलाध्यक्ष राजावत ने बताया कि शासकीय एमजेएस कॉलेज एक शिक्षा का मंदिर होने के साथ जिले का लीड कॉलेज है। लेकिन यह शिक्षा मंदिर स्वच्छ न होकर अस्वच्छ बना हुआ है। कुलपति से हमारी मांग है कि कॉलेज में नियमित साफ-सफाई कराई जाए। एक स्थान पर कचरा एकत्रित करने के लिए डस्टबिन रखे जाएं। छात्रों के लिए स्वच्छ पेयजल मिले।

वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। छात्रों को कॉलेज से जुड़ी हुई जानकारी समय पर मिल सके इसके लिए उचित स्थान पर नोटिस बोर्ड लगाया जाए। इस मौके पर अजय सिसौदिया, विवेक राजावत, यतेंद्र सिंह, बिट्टू राजावत, ओम भदौरिया, हिमांशू शर्मा, रोहित राजावत, शिवम भदौरिया, छोटू पंडित आदि मौजूद रहे।

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