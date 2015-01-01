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सेवा:बदहाल शहीद स्तंभ की युवाओं ने आठ साल में बदली तस्वीर, हर रोज करते हैं श्रमदान

भिंड3 घंटे पहले
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  • शहीद स्तंभ पर चारो ओर दिखाई दे रही हरियाली

शहीदों की याद में शहर के सर्किट हाउस के पास बनाए गए शहीद स्तंभ की तस्वीर शहर के युवाओं और समाजसेवियों की पहल पर बदल गई है। गौरतलब है कि जुलाई-2012 में शहीद स्तंभ बदहाल स्थिति में था। उस समय युवाओं व समाजसेवियों ने चंदा कर स्तंभ की तस्वीर बदलनी शुरू की तो उस समय कलेक्टर रहे इलैया राजा स्तंभ की तस्वीर बदलने के लिए सहयोग किया।

इसके बाद आज शहीद स्तंभ हराभरा नजर आने लगा। वर्तमान में यहां पर युवा सप्ताह में सफाई अभियान चलाते हैं और पेड़-पौधों की देखरेख के साथ पौधरोपण भी कर रहे हैं। वहीं यहां पर नपा की ओर से माली भी नियुक्त किए गए हैं।

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