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संगठन:युवाओं ने गरीब परिवार के बच्चों के बीच मनाया धनतेरस पर्व

भिंड3 घंटे पहले
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मानवता ग्रुप के सदस्यों ने शुक्रवार को एमजेएस ग्राउंड के पास रहने वाले गरीब बच्चों के साथ धनतेरस का पर्व मनाया। इस दौरान सदस्यों ने बच्चों को भाेजन कराते हुए उपहार दिए।

इसी क्रम में ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य शक्तिसिंह कुशवाह ने बच्चों के बीच केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बबलू सिंधी, मोहित सिंह कुशवाह, दीपक चावला, बंटी, रवि शर्मा, पारस जैन आदि उपस्थित रहे।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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