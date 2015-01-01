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हादसा:कार-बाइक की भिड़त में युवक गंभीर घायल

भिंड4 घंटे पहले
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मौ क्षेत्र के जल्लुखेरिया गांव के पास गुरुवार को कार और बाइक की भिड़त हो गई। जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। 100 डायल पुलिस ने बाइक चालक को इलाज के लिए मौ कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह 11.22 बजे अरुण(22) गोस्वामी निवासी वार्ड क्रमांक 13 मौ बाइक से घर लौट रहा था, तभी जल्लुखेरिया गांव पास सामने से तेज गति में आ रही एक बोलेरो कार ने बाइक को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि अरूण बाइक से उछलकर रोड के किनारे जा गिरा। जिससे उसके हाथ-पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

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