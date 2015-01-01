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सायबर क्राइम:किसान का आलमपुर बैंक में खाता, रुपए हो रहे पार, जिम्मेदार नहीं कर रहे कार्रवाई

दबोहएक घंटा पहले
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दबोह में बैंक खाते से रुपए निकलने के बाद पासबुक दिखाते पीड़ित।
  • खाते से रुपए चोरी होने पर पीड़ित बोला- रुपए नहीं मिले तो करूंगा आत्मदाह

भारतीय स्टेट बैंक आलमपुर में जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही से यहां के खाता धारक परेशान हैं। खाता धारकों का कहना है कि यह शाखा हमेशा से विवादों के घेरे में रही है। यहां आए दिन उपभोक्ताओं के बैंक खाते से अचानक पैसे निकल जाते हैं जिससे वे परेशान होते हैं।

जानकारी के अनुसार दबोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत डङुआ गांव केे किसान मुकेश बघेल एवं उनके पिता रामस्वरूप बघेल दोनों के बैंक खाते दबोह से 15 किलोमीटर दूर आलमपुर भारतीय स्टेट बैंक में हैं। इन खाता धारकों का कहना है कि दिनांक 31 अक्टूबर से 4 नवंंबर तक प्रतिदिन दस हजार रुपए उनके बैंक खाते से निकाले जा रहे हैं। जिसमे मुकेश बघेल के खाते से 33 हजार रुपए एवं उनके पिता रामस्वरूप बघेल के खाते से 43 हजार रुपए की निकासी हो चुकी है।

इस तरह कुल 76 हजार रुपए निकाले जा चुके हैं। जबकि पिता व पुत्र ने ये पैसे निकाले ही नहीं है। जब इस सम्बन्ध में किसान मुकेश बघेल को पता लगा तो तत्काल ही गत दिवस अपनी पासबुक लेकर आलमपुर भारतीय स्टेट बैंक में पहुंचे। उसने बताया कि पहले तो बैंक प्रबंधन ने मुकेश बघेल के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। किसान ने इस बारे में बैंक प्रबन्धक राजेश स्वर्णकार को आवेदन भी दिया। लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बोले बैंक में आते रहें, पता लग जाएगा तो बता दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक में धोखाधड़ी का यह पहला मामला नहीं है।

जब किसी किसान के खाते से अचानक रकम निकाली गई हो। लगभग 5माह पहले भी एक किसान के खाते से पैसे निकाले गए थे। जिसके बाद यह खबर मीडिया तक पहुंची तो जांच टीम द्वारा पता चला कि भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन की लापरवाही सामने उजागर हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक आलमपुर आए दिन विवादों में रहा है। देखा जाए तो दबोह में भारतीय स्टेट बैंक शाखा नहीं है। जिससे दबोह क्षेत्र के उपभोक्ताओं का खाता आलमपुर स्टेट बैंक में खुला हुआ है। इस प्रकार की लापरवाही से हजारों खाता धारकों का भरोसा उठता नजर आ रहा है। ऐसे में किसान मुकेश बघेल ने मीडिया के बीच कहा है यदि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मुझे न्याय नहीं मिला तो मै आत्महत्या कर लूंगा।

आलमपुर शाखा में सैकड़ों गांवों के लोगों के हैं खाते
आलमपुर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है। यहां आसपास के अन्य कस्बों में शाखा न होने से सैकड़ों लोग यहां बैक के कार्य से आते हैं। एक मात्र शाखा होने के कारण आसपास के गांवों के लोगों के और किसानों के इसी शाखा में खाते हैं। ऐसे में लेनदेन के लिए लोग इसी शाखा में आते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि उनके साथ धाेखा होना ठीक नहीं है। बैंक अफसरों को इस प्रकार की धोखाधड़ी की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि खाता धारक के खाते से पैसा कैसे गायब हो गया है।

हम इसकी जांच में जुटे हैं
मुझे खाता धारक रामस्वरूप बघेल एवं मुकेश बघेल द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनके खाते से पैसे निकले हैं। हम इसकी जांच में जुटे हुए हैं शीघ्र ही खाता धारक को न्याय दिलाया जाएगा।
बैंक प्रबंधक, राजेश स्वर्णकार भारतीय स्टेट बैंक आलमपुर

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