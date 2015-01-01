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परेशानी:कंटेनर खंभे से टकराया 10 घंटे गुल रही बिजली; 150 गांवों की बिजली सप्लाई रही 10 घंटे बंद

डबरा4 घंटे पहले
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ग्वालियर-झांसी हाईवे पर मालवा कॉलेज के पास शनिवार को सुबह 6 बजे एक कंटेनर वाहन 33 केवी लाइन के खंभे से टकरा गया। जिसकी वजह से खंबा टेढ़ा हो गया और लाइन में फॉल्ट हो गया। इस कारण आंतरी व बिलौआ सहित 150 से ज्यादा गांवों की बिजली 10 घंटे तक ठप रही। वही सुबह से बिजली जाने के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो सकी जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह एक मेटाडोर ग्वालियर से डबरा की ओर जा रही थी इसी दौरान वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया और वह रोड किनारे लगे 33 केवीए लाइन के पोल से जाकर टकरा गई। मेटाडोर की स्पीड अधिक होने की वजह से बिजली का खंबा टेढ़ा हो गया और लाइन भी फॉल्ट हो गई। इस कारण 150 से अधिक गांव की बिजली सप्लाई ठप हो गई। जानकारी लगने पर बिजली कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी मंगवाकर मेटाडोर को हटवाया। इसके बाद नया खंबा लगाकर लाइन को दुरुस्त किया गया।

वाहन खंभे से टकराने से फॉल्ट हो गया था
बिजली के खंभे से माल वाहक वाहन मेटाडोर टकराने की वजह से 33 केवी लाइन फॉल्ट हो गई थी। लाइन को सही कराकर सप्लाई चालू कर दी गई है। - आनंद कुमार चौरसिया, जेई, विद्युत वितरण कंपनी

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