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कार्रवाई:कैरुआ व गोलपुरा में हाथ भट्टियों से बनाई जा रही 10 लाख की शराब व लहान जब्त

भितरवार4 घंटे पहले
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  • पुलिस ने ग्राम कैरूआ और गोलपुरा में की कार्रवाई

ग्राम कैरूआ व गोलपुरा में कार्रवाई कर भितरवार पुलिस ने अवैध रूप से बनाई गई हाथभट्टी शराब व लाहन जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपये है। पुलिस ने मौके पर भट्टियों को भी नष्ट कर दिया।

जानकारी के अनुसार पुलिस टीम को कैरूआ और गोलपुरा में शराब बनाये जाने की सूचना मिल रही थी। जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई की तो मौके पर 10 भट्टियों से शराब बनाई जाती हुई मिली। इसके साथ ही पुलिस को मौके पर पांच हजार लीटर कच्ची शराब, 20 हजार लीटर लहान मिला जिसे जब्त कर लिया।

हालांकि कार्रवाई की भनक अवैध कारोबार कर रहे माफिया भाग गए। जब्त शराब और लाहन की कीमत करीब 10 लाख से अधिक के करीब बताई गई है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी केपी यादव, उपनिरीक्षक मानसिंह, जीपी रायपुरिया, सुमित्रा तिग्गा, सहित अन्य पुलिस बल मौजूद था।

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