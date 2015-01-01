पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना का कहर:105 की जांच, 6 संक्रमित, 12 दिन में 33 नए मरीज निकले

डबरा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कंटेनमेंट जोन न बनाने से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण

तीन दिन से शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं। गुरुवार को फिर 6 नए संक्रमित निकल कर सामने आए हैं। इसके साथ ही नवंबर के 12 दिनों में संक्रमितों की संख्या 33 हो गई है। शहर में मंगलवार को 11 संक्रमित, बुधवार को 3 संक्रमित निकल कर सामने आए थे।

गुरुवार को सिविल अस्पताल के फीवर क्लीनिक में 103 की जांच की गई, जिनमें 6 संक्रमित निकले। जिनमें एक दिन पहले संक्रमित निकले लक्ष्मी कॉलोनी निवासी सिविल अस्पताल के रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी और पुत्री के साथ ही ऊषा कॉलोनी में एक निजी कॉलेज संचालक की पत्नी और पुत्र।

दीदार कॉलोनी और डबरा गांव निवासी एक युवक शामिल हैं। खास बात यह है कि इन सभी संक्रमितों को अब कोविड केयर सेंटर में न ले जाकर घरों में ही आईसोलेट किया जा रहा है। पर वे बाहर निकल कर अन्य लोगों में संक्रमण न फैला सकें इसलिए न तो घरों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है और न ही उन पर निगरानी की जा रही है। वहीं भितरवार में दो गर्भवती महिलाओं की जांच भी कोरोना संक्रमित निकली है। त्यौहारी सीजन के चलते काफी भीड़ है। भीड़ होने के बाद भी लोग न तो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क पहन रहे हैं, जिससे अब संक्रमण पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा फैलने का खतरा बढ़ने लगा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें