पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अनदेखी:11 सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा ढाई साल से वेतन

डबराएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

जिला सहकारी सोसायटी संस्था के अंतर्गत आने वाली 11 सहकारी संस्थाओं में कार्यरत 150 से ज्यादा कर्मचारियों को ढाई साल से वेतन ही नहीं मिल रहा। जिससे उनके सामने परिवार का पालन पोषण करने का संकट पैदा हो गया है। कर्मचारी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आवेदन देकर वेतन दिलाए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही।

सहकारी संस्था संचालकों का कहना है कि शासन द्वारा ऋण माफी की योजना चलाई गई थी, जिसमें शासन द्वारा जो ऋण माफ किया गया है उनकी राशि सोसायटिओं के पास नहीं आई है। जिससे कारण सोसाइटी में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही शासन द्वारा सोसायटिओं को सहायता भी दी जाती थी उसे भी रोक दिया गया है। इस कारण सोसायटियों के पास बजट ही नहीं है।

दरअसल किसानों द्वारा जो ऋण जमा किया जाता है उसका कमीशन व शासन की ओर से सोसायटियों के जरिए जो खाद व बीज दिलवाया जाता है उसका कमीशन सोसाइटी में जमा होता है। इसी से कर्मचारियों का वेतन निकाला जाता है। लेकिन सरकार द्वारा ऋण माफी योजना का रुपए दिया नहीं ऊपर से खाद एवं बीज पर रोक लगा दी। जिससे अब कर्मचारी ढाई साल से बिना वेतन के काम कर रहे हैं । ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट है।

शासन से फंड न मिलने के कारण वेतन रुका है
शासन ने जिन किसानों का ऋण माफ किया था, उनकी राशि अभी तक सोसायटी के पास नहीं आई है। इसके अलावा अलग से फंड भी नहीं भेजा गया है। जिसकी वजह से कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रहे हैं। - संतोष पटसारिया, प्रबंधक जिला सहकारी बैंक पिछोर

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें