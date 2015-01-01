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कोरोना अपडेट:114 की जांच, 4 नए संक्रमित मिले, घरों में किया आईसोलेट

डबरा3 घंटे पहले
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उपचुनाव के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ कर आने लगी है। शुक्रवार को जांचों में शहर में 4 संक्रमित निकले हैं। अन्य संक्रमितों की तरह इनको भी कोविड केयर सेंटर में भरती न कर उनके घरों में ही आईसोलेट कर दिया गया है।

शुक्रवार को सिविल अस्पताल के फीवर क्लीनिक में 114 लोगों की कोरोना जांच की गई। जिसमें से चार नए संक्रमित निकल कर सामने आए हैं। इन संक्रमितों को मिलाकर नवंबर माह के 20 दिनों में संक्रमितों की कुल संख्या 42 हो गई है। प्रतिदिन संक्रमित निकल रहे हैं, लेकिन इन संक्रमितों को अब कोविड केयर सेंटरों में भरती न कर उनके घरों में आईसोलेट किया जा रहा है।

इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सभी मरीज भरती नहीं होना चाहते हैं इसलिए मरीजों को उनकी सहमति से घरों में आईसोलेट कर रहे हैं। वहीं प्रतिदिन मरीज निकल कर सामने आ रहे हें पर डबरा अस्पताल में जांच के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही ग्रामीण अंचल में पूल सैंपलिंग नहीं कराई जा रही है। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण अंचल में पूल सैंपलिंग शुरु करा दी जाए तो काफी संख्या में संक्रमित निकल कर सामने आ सकते हैं, लेकिन प्रशासन ऐसा न कर लापरवाही बरत रहा है,जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है।

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