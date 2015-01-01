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बिजली कटौती:मेंटेनेंस के चलते आज 4 घंटे बिजली बंद

डबरा3 घंटे पहले
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बिजली कंपनी द्वारा 8 नवंबर रविवार को मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इसकेे चलते छह फीडरों से 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। सुबह 9 से 1 बजे तक बल्ला का डेरा फीडर, इंडस्ट्रियल, सुभाष गंज, टेकनपुर फीडर, रामगढ़ सिटी, बुजुर्ग, पिछोर फीडर, से बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। जिससे इन फीडरों के अंतर्गत आने वाले सूर्य नगर, बाईपास रोड, विवेक विहार कॉलोनी, झांसी रोड, ठाकुर बाबा, बल्ला का डेरा, महावीर कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी, भीम नगर, विद्या मार्केट, सिंधी मार्केट, सराफा, भितरवार रोड, जवाहरगंज, शिव कॉलोनी, गंगापुरा की सप्लाई बंद रहेगी।

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