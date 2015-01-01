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कोरोना अपडेट:6 लोगों की जांच, एक भी नहीं निकला संक्रमित

डबराएक घंटा पहले
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गुरुवार से कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से सैंपलिंग बंद कर दी गई। महज 6 जांच ही गई, जिनमें एक भी संक्रमित नहीं निकला। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच के दौरान ज्यादा अच्छे नतीजे न आने के कारण बंद की है।

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