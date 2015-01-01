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कोरोना अपडेट:80 लोगों की जांच, दो निकले कोरोना संक्रमित

डबरा3 घंटे पहले
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अंचल में फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। शुक्रवार को जहां 7 संक्रमित निकले थे, वहीं शनिवार को दो संक्रमित निकले हैं। मतदान के बाद सिविल अस्पताल प्रबंधन द्वारा फिर से मरीजों की कोरोना संक्रमण की जांच शुरु कर दी है। शुक्रवार को 125 जांचे की गई थी, जिनमें से 7 कोरोना संक्रमित निकल कर सामने आए थे।

वहीं शनिवार को 8 जांच की गई जिनमें में कमल टॉकीज रोड पर रहने वाली एक 56 वर्षीय महिला और अंबेडकर कॉलोनी निवासी 70 वर्षीय एक वृद्घ कोरोना संक्रमित निकल कर आया है। एक माह बाद से फिर से कोरोना संक्रमित निकल कर सामने आने लगे हॅैं। लेकिन इन्हे न तो कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जा रहा है, और न ही उन्हे घरों में आईसोलेट किए जाने के बाद कंटेनमेंट जोन में रखा जा रहा है।

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