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बदलाव:चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति में आयु सीमा 18 से 60

डबराएक घंटा पहले
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राज्य शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति में आयु सीमा का बढ़ाकर 18 से 60 साल की गई है। पूर्व में नियुक्ति के लिए आयु सीमा 18 से 40 निर्धारित की गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त संदर्भ में स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया है कि किसी भी श्रेणी के शासकीय सेवकों को अधिवार्षकीय आयु में कोई परिवर्त नहीं हुआ। अधिवार्षक आयु पूर्ववत 62 साल ही रहेगी।

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