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ठगी:रिटायर्ड शिक्षक का एटीएम कार्ड बदलकर 44 रुपए किए पार

डबरा2 घंटे पहले
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  • एटीएम में कार्ड फंसने के दौरान युवक ने कार्ड बदलकर की ठगी

रिटायर्ड शिक्षक का एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। रिटायर्ड शिक्षक ने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधन और पुलिस में आवेदन देकर की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जंगीपुरा में रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक मंगलवार की दोपहर अपने एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड को लेकर सराफा बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम बूथ से रुपए निकालने पहुंचे। वहां उन्होंने तीन बार में 9- 9 हजार रुपए निकाले। तीसरी बार में रुपए निकालने के दौरान उनका कार्ड एटीएम बूथ में फंस गया। जिसके चलते उन्होंने बूथ में मौजूद एक व्यक्ति से कार्ड निकालने के लिए कहा। कार्ड निकालते समय व्यक्ति ने शिक्षक के कार्ड को बदल दिया।

कुछ देर बाद उनके खाते में से तीन बार में 44 हजार रुपए निकलने का मैसेज आए। जिसके चलते उन्होंने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधन एवं पुलिस थाने में आवेदन देकर की गई। पुलिस ने जांच किए जाने की बात कही।

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