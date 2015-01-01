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जागरूकता अभियान:जागरूकता ही कैंसर का इलाज: मिश्रा

डबरा3 घंटे पहले
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  • कैंसर के प्रति डॉक्टरों ने ग्रामीणों को जागरूक

आयुष ग्राम अकबई बड़ी में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी प्रांगण में शनिवार को कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

आयुष डॉक्टर पुष्पेश मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना एवं व्यसनों का त्याग करना ही कैंसर का सबसे बड़ा इलाज है। उन्होंने ग्रामीणों को यह भी समझाया कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ रहना, स्वच्छ खाना एवं वातावरण को भी स्वच्छ बनाना अति महत्वपूर्ण है। साथ ही किसी भी ग्रामीणों को अपने शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ एवं अन्य समस्या है तो वह हमें तत्काल आकर बताएं, जिससे समय पर उसका समाधान किया जा सके। इस अवसर पर कार्यक्रम में उप स्वास्थ्य केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र एवं आयुष औषधालय के कर्मचारियों के साथ-साथ ग्रामीण भी उपस्थित रहे।

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