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महिला क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन- 2:भास्कर टीम-बी ने 8 ओवर से टीम-ए को हराया

डबरा2 घंटे पहले
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  • क्रिकेट को लेकर महिलाओं में उत्साह, फायनल मैच के लिए मैदान मेंं बहा रहीं पसीना

दैनिक भास्कर द्वारा महिलाओं की समाज में सशक्त भागीदारी और शिक्षित महिला एवं सशक्त महिला के साथ ही स्वच्छता के मामले में महिलाओं की भागीदारी को लेकर महिला क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन- 2 का आयोजन कराया जा रहा है। इसके लिए महिलाओं को किक्रेट की बारीकियां सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

शहर के शांति मैरिज गार्डन में महिलाएं ट्रेनरों से प्रशिक्षण लेकर 10 से 15 ओवर के मैच खेलकर प्रेक्टिस कर रही हैं। घर के काम निपटाकर महिलाएं एवं युवतियां जोश और जुनून के साथ क्रिकेट के मैच खेल रही हैं। बुधवार को महिलाओं और युवतियों की टीम अलग-अलग बनाकर मैच कराए गए। जिसमें टीम-बी ने टीम-ए को 8 विकेट से हरा दिया। निर्धारित 10 ओवर के मैच में महिला वर्ग की टीम-ए ने 10 ओवर में 44 रन बनाएं। वहीं इसके जवाब में टीम-बी 8 ओवर में ही लक्ष्य पूरा कर टीम ए को हरा दिया।

शहर में दूसरी बार हो रहे इस टूर्नामेंट को शहरवासी भी सराहा रहे
शहर में दूसरी बार हो रहे वूमैन क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 सीजन-2 को शहर के अधिकारी वर्ग और जनप्रतिनिधि सराहा रहे हैं। समाज में महिलाओं और बेटियों को शिक्षित किए जाने के दैनिक भास्कर के इस अभियान में प्रेक्टिस मैच में ही पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, एसडीएम प्रदीप कुमार शर्मा, एसआई पूनम कटारे, समाजसेवी धर्मेंद्र दुबे, सत्येंद्र दुबे, सहयोगी संगठन वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष सुजीत अग्रवाल के साथ ही अन्य कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचकर उत्साह बढा़ने अच्छा प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों को ट्रॉलियां एवं स्मृति चिह्न उत्साहवर्धन कर रहे हैं।

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