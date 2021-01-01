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शिविर:शिविर: डॉक्टर ने 204 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया

डबरा5 घंटे पहले
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शहर रेलवे स्टेशन स्थित सचदेवा क्लीनिक पर रविवार को चर्म रोग परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस चर्म रोग परीक्षण शिविर में डॉक्टरों द्वारा चर्म रोग से संबंधित मरीजों की जांच की उन्हें इलाज के लिए परामर्श दिया।

शिविर का आयोजन शहर के समाजसेवी दिवंगत ओमप्रकाश सचदेवा की पांचवी पुण्य स्मृति के अवसर पर किया गया। सुबह 140 बजे से आयोजित शिविर का शुभारंभ संत बीरबलदास ट्रस्ट के संत सांई श्रीचंद द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

दोपहर तक आयोजित इस शिविर में डाॅ. सुशील सचदेवा एवं डॉ. दिव्या सचदेवा ने 204 मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें इलाज के लिए उचित परामर्श दिया। इस दौरान शहर के केवल कृष्ण सूरी, बीके पांडेय, संजय गोयल, राजेश सचदेवा, राजपाल सचदेवा सहित अन्य कई लोग मौजूद थे।

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