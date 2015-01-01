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हादसा:कार ने बाइक में मारी टक्कर, युवक गंभीर घायल

डबरा4 घंटे पहले
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ग्वालियर-झांसी हाईवे पर गुरुवार को दोपहर 12 बजे एक कार ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रुप से घायल हो गया। घायल अवस्था में ही उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत होने के चलते डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रैफर कर दिया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी मुकेश कुशवाह 18 पुत्र गोपी कुशवाह निवासी मीट मार्केट डबरा ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह अपनी बाइक से ग्वालियर जा रह था, तभी हाईवे पर बिलौआ तिराहा के पास कार क्रमांक एमपी 07 सीई 4843 का चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया । गंभीर हालत होने के चलते उसे ग्वालियर रैफर किया गया है।

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