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कार्रवाई:मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता सहित चार पर केस दर्ज

चीनौर2 घंटे पहले
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  • घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई

गांव में रहने वाली एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में बुधवार को चीनौर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दौलत सिंह कुशवाह एवं अन्य तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सूचना मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंचे और की गई है एफआईआर को गलत बताते हुए विरोध किया।

फरियादिया सुनीता कुशवाह (35) पत्नी पुरुषोत्तम कुशवाह निवासी ग्राम बलारी माता के पास चीनौर ने शिकायत दर्ज कराई है कि मंगलवार शाम वह घर पर अपने छोटे बच्चे के साथ मौजूद थी, तभी चीनौर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दौलत सिंह कुशवाह अपने साथी श्याम सिंह, सुख सिंह, रविंद्र सिंह कुशवाह लाठियां लेकर घर के दरवाजे पर खड़े होकर गालियां देने लगे।

चारों लोग हाथ में लाठियां लेकर घर के अंदर घुस आए और श्याम सिंह ने उसे धक्का मार दिया, वही वहीं दौलत सिंह कुशवाह ने उसकी मारपीट कर दी थी। वहीं केस दर्ज होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस थाने पहुंचे और एफआईआर का विरोध जताया। थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद कांग्रेसी सांत हुए।

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