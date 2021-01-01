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मांग:सहकारी कर्मचारियों ने शुरू की, लोगों को हड़ताल नहीं बांटा गया राशन

डबरा2 घंटे पहले
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तहसील में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते सहकारी समिति के कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
तहसील में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते सहकारी समिति के कर्मचारी।

प्रदेश भर में कृषि साख सहकारी संस्था के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते डबरा व भितरवार में भी कृषि साख सहकारी संस्था के कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर एसडीएम के नाम तहसीलदार सीताराम वर्मा को ज्ञापन दिया। जिसमें कर्मचारियों ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की बात कही। साथ ही मांगें पूरी नहीं होने पर 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। वहीं हड़ताल के चलते सहकारी समितियों पर राशन लेने के लिए पहुंचे लोगों को राशन नहीं बांटा गया। इससे लोग परेशान रहे।

सरकारी समितियों के सभी कर्मचारी बुधवार को दोपहर के समय एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन दिया। वही भितरवार में भी कर्मचारियों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया। कर्मचारियों ने दिए गए ज्ञापन में मांग की है कि उनका नियमितीकरण किया जाए इसके अलावा संस्थाओं पर वितरण के लिए भेजे जा रहे राशन में की जा रही कटौती को बंद किया साथ ही सहकारी संस्थाओं के उपार्जन केंद्रों पर जो किसानों से खरीदी की गई थी उनके कमीशन का भुगतान किया जाए।

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