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सर्द मौसम:बर्फीली हवा से बढ़ी सर्दी, अलाव जलाकर तापे लोग

डबराएक घंटा पहले
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  • मौसम साफ होते ही चली शीत लहर ने बढ़ाई सर्दी, एक डिग्री गिरा तापमान

आसमान साफ होने के बाद अब सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। बर्फीली हवाओं ने गुरुवार को दिन में भी ठिठुरन बढ़ा दी। सुबह से शाम तक लोग गर्म कपड़े के साथ ही अलाव और रूम हीटरों का सहारा लेने ले रहे हैं। गुरुवार को न्यूनतम और अधिकतम तापमान में एक डिग्री गिरावट दर्ज की गई।

दरअसल तीन दिन पहले तक छाए बादल छटने के बाद से ही लगातार पारा गिर रहा है। बुधवार को जहां दिन का तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री था वहीं गुरुवार को एक डिग्री गिरकर 20 डिग्री और न्यूनतम 8.7 डिग्री पर पहुंच गया है। गिरते पारे और शीत लहर चलने से लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। गुरुवार को आसमान साफ था और सुबह से शाम तक धूप तो खिली लेकिन सर्द हवाओं के कारण धूप बेअसर रही। शाम 6 बजे के बाद फिर सर्दी बढ़ गई। हालांकि सुबह के समय कोहरे की धुंध भी आठ बजे तक छाई रही।

नपा ने नहीं जलवाए अलाव
बाजार में नगरपालिका द्वारा हर साल जगह जगह अलाव जलवाए जाते हैं। लेकिन इस साल अभी तक नगरपालिका द्वारा अलाव नहीं जलाए गए हैं। जिसकी वजह से शहरवासियों और बाजार में आने वाले लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही है। हालांकि शहर के लोग बार अधिकारियों से अलाव जलवाए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग स्वयं के खर्चे पर बाजार में अलाव जला रहे है जिससे आने-जाने वाले भी सर्दी दूर करते देखे गए।

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