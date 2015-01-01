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  • Dislocation In Hospital, Patients Have No Luck With Stretchers; 6 Stretchers And 7 Ward Boys In Hospital, Yet Patient Upset

मरीज गोद में, स्ट्रेचर पर दवाइयां:अस्पताल में अव्यवस्था, मरीजों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं; अस्पताल में 6 स्ट्रेचर और 7 वार्ड बॉय, फिर भी मरीज परेशान

भितरवारएक घंटा पहले
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शनिवार सुबह 11.50 बजे घायल वृद्धा रामदेवी को गोद में उठाकर लाता नाती रामभोला आदिवासी

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भितरवार में आने वाले गंभीर मरीजों को भी स्ट्रेचर नहीं दिया जाता जबकि अस्पताल में पर्याप्त स्ट्रेचर और वार्ड बॉय हैं। ऐसे में परिजन को खुद ही मरीजाें को गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर और बाहर लाना पड़ता है। शनिवार को भी दो गंभीर मरीजों को परिजन अपनी गोद में उठाकर इलाज के लिए ले गए। वहीं वार्ड बॉय स्ट्रेचर पर दवाइयों को ढोते रहे।

भितरवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भितरवार नगर के साथ ग्रामीण अंचल से भी प्रतिदिन काफी संख्या में मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं पहले ही नहीं मिल रही हैं। जरूरी सुविधाएं जैसे स्ट्रेचर भी नहीं मिल पा रहा है। गंभीर मरीजों को परिजन अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाते वहीं यहां तैनात वार्ड बॉय खड़े होकर देखते रहते हैं। हालांकि इसकी जानकारी अस्पताल के बीएमओ से लेकर अन्य डॉक्टरों को भी है लेकिन इसके बाद भी अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जिससे यहां मरीजों को परेशानी हो रही है।

शनिवार सुबह 11.50 बजे घायल वृद्धा रामदेवी को गोद में उठाकर ले गया था नाती रामभोला आदिवासी, उसी वक्त स्ट्रेचर पर दवाइयाें के बॉक्स ले जाते अस्पताल के कर्मचारी।
शनिवार सुबह 11.50 बजे घायल वृद्धा रामदेवी को गोद में उठाकर ले गया था नाती रामभोला आदिवासी, उसी वक्त स्ट्रेचर पर दवाइयाें के बॉक्स ले जाते अस्पताल के कर्मचारी।

परिजन हाथों में उठाकर ले गए मरीजों को
समय सुबह 11:50 बजे:70 वर्षीय रामदेवी पत्नी पहलू आदिवासी निवासी खोर मुसाहरी शनिवार को गांव में हुए एक झगड़े में घायल हो गईं। नाती रामभोला आदिवासी अपनी दादी रामदेवी को भितरवार थाने लाया जहां से हाथों में उठाकर हॉस्पिटल तक लेकर आया। अस्पताल पहुंची तब भी बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर नहीं मिला। इस दौरान भी वार्ड बॉय स्ट्रेचर से दवाइयां ढोते रहे। वही बीएमओ डॉ. यशवंत शर्मा उस समय हॉस्पिटल में ही मौजूद थे और मरीजों को देख रहे थे।

समय सुबह 11:40 बजे:
सुधा पत्नी मान सिंह बाथम निवासी मोहनगढ़ का पैर पत्थर की पटिया गिर जाने के कारण शनिवार को फ्रैक्चर हो गया। उसका पति उसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर उन्हें भितरवार अस्पताल लाया जहां उनको गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर ले जाया गया। ठीक उसी समय स्ट्रेचर पर दवाइयां रख कर दूसरे कमरे में रखा जा रहा था जबकि मरीज को गोद में उठाकर लाया जा रहा था। कर्मचारी यह सब देखते रहे पर स्ट्रेचर नहीं लाया गया।

पिछले ढाई माह से नहीं धुलवाई गई हैं बेडशीट
अस्पताल में मरीजों के लिए बेड पर बिछाने के लिए बेडशीट हैं लेकिन ढाई माह से बेडशीट को धुलवाया नहीं गया है। ऐसे में मरीजों को बिछाने के लिए बेडशीट नहीं दी जा रही है तब मरीज गंदे बेडशीट पर बैठने को मजबूर होता है। यदि कोई मरीज बेडशीट मांगता है तो उसे गंदी बेडशीट ही दे दी जाती है। इसके बाद बदबू आने पर मरीज खुद ही उसे वापस कर देता है। ऐसे में मरीजों को यहां परेशानी का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीण अंचल के मरीज
भितरवार स्वास्थ्य केंद्र में अधिकांश मरीज आसपास के गांवों से आते हैं जो वाॅर्ड बॉय य कर्मचारियों सके कुछ कहने में संकोच करते हैं।

बीएमओ से बात करेंगे
अस्पताल में कई अव्यवस्थाओं को सुधारा जा चुका हैl मरीजों को ज्यादा सुविधाएं देने के लिए हम और भी प्रयास कर रहे हैंl इस संबंध में बीएमओ से भी बात करेंगे ताकि इस प्रकार की स्थिति न बने। - आईपी निवारिया, नोडल अिधकारी, ग्वालियर

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