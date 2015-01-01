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हादसा:डंपर ने मारी बाइक को टक्कर, दो युवक घायल

डबरा3 घंटे पहले
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ग्वालियर झांसी हाईवे पर भरथरी पुल के पास शनिवार को शाम 5 बजे एक डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रुप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को डॉक्टरों ने गंभीर हालत के चलते ग्वालियर रैफर कर दिया।

जानकारी के अनुसार ग्राम भरथरी पुल के पास ग्वालियर की ओर से आ रही बाइक में डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एक्सीडेंट में बाइक सवार मनीष निवासी दतिया और सन्नी पुत्र देवनारायण शर्मा निवासी दतिया घायल हो गए। दोनों ग्वालियर में किसी काम से गए थे और वापस दतिया लौट रहे थे। वाहनों के टकराने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को उठाया और एंबुलेंस से इलाज के लिए भिजवाया।

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