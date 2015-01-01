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हादसा:डंपर ने मारी बाइक में टक्कर दो युवक गंभीर रूप से घायल

डबरा3 घंटे पहले
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  • घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रैफर किया

ग्वालियर झांसी हाईवे पर बिलौआ तिराहा के पास गुरुवार को शाम करीब 5 बजे एक डंपर ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। जिससे बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रुप से घायल हो गए। घायल अवस्था में ही दोनों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को डॉक्टरों ने गंभीर हालत होने के चलते ग्वालियर रैफर कर दिया।

जानकारी के अनुसार ग्वालियर रोड पर बिलौआ तिराहा के पास ग्वालियर की ओर से आ रही बाइक में डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एक्सीडेंट में बाइक सवार सतीश पुत्र हर प्रसाद शर्मा निवासी इंदरगढ़ और सुरेश पुत्र देवी नारायण निवासी इंदरगढ़ घायल हो गए। दोनों दोनों ग्वालियर में किसी काम से गए थे और वापस इंदरगढ़ लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।

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