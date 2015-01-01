पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध:महाराष्ट्र में आपातकाल जैसी स्थिति बन रही: समाधिया

डबराएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
अग्रसेन चौराहे पर सीएम ठाकरे का पुतला जलाते एबीवीपी के कार्यकर्ता।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री तरुण समाधिया ने कहा कि महाराष्ट्र में आपातकाल की स्थिति दिख रही है। न साधु संत सुरक्षित हैं ना मीडिया। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को अग्रसेन चौराहे पर उद्घव ठाकरे के पुतले का दहन किया। इस दौरान रविन्द्र झा, सौरभ दुबे, दीपक तिवारी, आयुष मिश्रा, सुनील रावत, ईशु गुप्ता, संस्कार पटसारिया, कृष्णा सावला, अनुज दुबे मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें