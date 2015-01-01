पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

धरना:किसान कम पहुंचे तो हाईवे को नहीं किया जाम, प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन

डबराएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
कृषि विधेयक के विरोध में समूदन के पास हाईवे पर धरने पर बैठे किसान।
  • महज 40 किसान ही पहुंचे मौके पर, किसानों से ज्यादा पुलिस बल रहा तैनात

कृषि विधेयक के विरोध में किसान गुरुवार को समूदन के पास धरने पर बैठे, विधेयक को वापस लेने की मांंग की। किसानों संगठनों का वहां चक्काजाम किए जाने का कार्यक्रम था, लेकिन कम संख्या में किसान होने के कारण जाम न लगाकर महज धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देकर किसानों ने विधेयक का सांकेतिक विरोध जताया।

दरअसल सरकार द्वारा लागू किए कृषि विधेयक एवं अन्य मांगों को लेकर किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। गुरुवार को किसान संगठनों के देशव्यापी हाईवे पर चक्काजाम के आह्वान के चलते अंचल के किसान संगठनों ने भी समूदन पर दोपहर 12 से 4 बजे तक चक्काजाम किए जाने का आह्वान किया था लेकिन किसान कम पहुंचे।

जाम की सूचना के चलते हाईवे पर काफी संख्या में पुलिस बल और तहसीलदार नवनीत शर्मा और राजस्व अमला मौके पर पहुंच गया था। लेकिन आंदोलन के लिए किसानों की संख्या काफी कम करीब 50 से भी कम होने के कारण किसानों ने जाम नहीं लगाया। यहां पहुंचे किसान रोड के किनारे टेंट लगाकर धरना-प्रदर्शन करते रहे और मांगों को लेकर तहसीलदार नवनीत शर्मा को ज्ञापन दिया। धरने पर बैठने वाले किसानों में कृष्णा देवी, सुरेंद्र रावत, पोषण रावत, सरदार रजविंदर सिंह सहित अन्य किसान मौके पर मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें