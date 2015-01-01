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सलाह:किसान कम पानी की फसलों को प्राथमिकता दें: राजपूत

भितरवार3 घंटे पहले
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  • कृिष विभाग की समीक्षा कर अधिकारियों ने दी अंचल के किसानों को सलाह

इस बार अंचल में अल्प वर्षा हुई है, ऐसी स्थिति में अंचल के किसान कम सिंचाई वाली चना, मटर, मसूर, सरसों को प्राथमिकता दें, और प्राथमिकता से करें। यह बात गत दिवस को ग्रामीण कृषि विकास अधिकारियों की बैठक लेते हुए वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ओपी राजपूत ने कहीं। उन्होंने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों का इस समय बुवाई का सीजन चल रहा है, ऐसे में किसानों को जागरूक करें कि अच्छी पैदावार के लिए उपचारित बीजों का ही उपयोग करें। साथ ही उचित दर से खेत में निर्धारित बीज ही डालें। वहीं उन्होंने उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करने के बारे में जानकारी दें।

अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग करने से जमीन की उपार्जन शक्ति कमजोर होती है। वहीं उन्होंने बताया कि इस वर्ष रबी सीजन का कुल बुवाई का लक्ष्य 65236 हेक्टेयर रखा गया है। जिसमें 48 हजार हेक्टेयर गेहूं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसकी प्रतिपूर्ति करें।

रबी सीजन 2021 के लिए गन्ना, सरसों, चना, मटर, मसूर, जो इत्यादि के लक्ष्य के संबंध में सभी को अवगत कराया। वहीं उन्होंने उर्वरक, कीटनाशक दवा और बीजों के प्राइवेट एवं सहकारी सेक्टर में विक्रय करने वालों के नमूने लेने और उन्हें लेबोरेटरी जांच के लिए भेजने की बात कही। इस अवसर पर कृषि विकास अधिकारी विनोद तिवारी, राम कुमार श्रीवास्तव, रूप सिंह यादव, अनिल मिश्रा, बलराम कुशवाह, दिनेश भदौरिया, राकेश माहौर, नरेंद्र सिसोदिया मौजूद थे।

दलहन व तिलहन की फसलों में लगता है कम पानी
इस वर्ष अंचल में बारिश कम हुई है इसलिए पानी की कमी के चलते किसानों को दलहन व तिलहन की चना, मटर, मसूर, सरसों आदि की फसलों की बोवनी करने की सलाह दी जा रही है। ये फसलें कम पानी में भी पैदावार कर सकती है। इसलिए किसानों को इन्हीं की सलाह दी जा रही है।

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