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शिकायत:पिता का आरोप- किशोरी को ले जाने वाले युवक को पुलिस ने नहीं पकड़ा

भितरवार4 घंटे पहले
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  • नाराज परिजनों ने एसपी को आवेदन देकर की शिकायत

करहिया थाना क्षेत्र के ग्राम रिछारीखुर्द की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर लेजाने वाले युवक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। युवक एक माह पहले किशोरी को भगाकर ले गया था, जिसके चलते उसके परिजनों ने आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की थी।

जानकारी के अनुसार 23 नवंबर को करहिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रिछारीखुर्द के निवासी एक युवक की 17 वर्षीय लड़की रात में घर से गायब हो गई थी। जिस पर उसके पिता ने पुलिस थाने में शिकायत कर लड़की को भगाकर ले जाने वाले मगरौनी निवासी एक युवक के नाम भगाने का मामला दर्ज कराया था।

किशोरी के पिता का कहना है कि नामजद शिकायत दर्ज होने के बाद भी पुलिस लगभग एक माह से आरोपी को पकड़ने में ढील बरत रही है। जिससे नाबालिग लड़की के परिजनों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी का माहौल बना हुआ है। परिजनों ने एसपी को आवेदन देकर आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है।

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