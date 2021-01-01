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डबरा:फूटी पाइप लाइन की नहीं हो पाई मरम्मत, दूसरे दिन भी 5 हजार घरों में नहीं पहुंचा पानी

डबरा5 घंटे पहले
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कृषि उपज मंडी गेट के बाहर फूटी मेन सप्लाई लाइन की मरम्मत रविवार को भी नहीं हो पाई। जिसकी वजह से जवारगंज गंज क्षेत्र के पांच हजार घरों में दूसरे दिन रविवार को भी पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौहल्लों में पहुंचे टैंकरों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे लोगों को कम पानी मिल पाया।

दरअसल हरीपुर के पास शनिवार को पाइप लाइन को सही करने के बाद जैसे ही सप्लाई चालू की गई तभी कृषि उपज मंडी गेट के ठीक सामने फिर से मेन सप्लाई लाइन फूट गई थी। जिसकी वजह से हजारों लीटर पानी बह गया और जवाहरगंज क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। रविवार को नगरपालिका द्वारा पाइप लाइन कोे सही करने के लिए गड्‌ढा खुदवाया गया, लेकिन मरम्मत नहीं हो पाई है।

जिसकी वजह से रविवार को भी पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। ऐसे में लगातार दो दिन से पानी नहीं आने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ मौहल्लों में पानी के टैंकर पहुंचे तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे पंद्रह मिनट में एक टैंकर खाली हो गए।

दिनभर परेशान होते रहे लोग: रविवार को भी पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण लोगों को पानी भरने के लिए काफी परेशान होना पड़ा। वहीं नगरपालिका अधिकारियों द्वारा सोमवार से सप्लाई चालू होने की बात कही जा रही है।

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