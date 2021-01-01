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प्रशिक्षण:शासकीय कॉलेज के छात्रों को मिलेगा ऑनलाइन स्वरोजगार प्रशिक्षण

भितरवार2 घंटे पहले
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शासकीय कॉलेज में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को छात्रों को प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी गई और एप इंस्टॉल कराया गया है। प्रोफेसर डॉ. दीपक शर्मा द्वारा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के बारे में बताया कि रोजगार के क्षेत्रों में आगे बढ़ना है तो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना होगा।

प्रशिक्षण श्रेष्ठ होगा, तो कार्य में भी गुणवत्ता रहेगी।माइक्रोसॉफ्ट की टीम के साथ जोड़कर ऑनलाइन अल्पावधि स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सुबह 9:00 से 11:00 बजे छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं।

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