पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:कृषि पंप की बिजली काटी, मोटर न चलने से सूखने की कगार पर गेहूं की फसल

भितरवार4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
पानी के अभाव में ग्राम जनकपुर के खेतों में सूखती गेहूं की फसल।
  • बिल बकाया होने के चलते कंपनी ने काटी थी बिजली

विद्युत वितरण कंपनी ने 20 दिन पहले जनकपुर में कृषि पंप लाइन की बिजली काट दी थी। जिसकी वजह से खेतों पर लगी पानी की मोटरें नहीं चल पा रहीं। ऐसे में किसान गेहूं की फसल में पानी नहीं दे पा रहे, और फसल सूखने की कगार पर है।

बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि बिल जमा नहीं होने के कारण बिजली काटी है। वहीं किसानों का कहना है कि धान की फसल खराब होने के चलते उन्हें रबी सीजन की फसल का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद बिल जमा करा देंगे। अब गेहूं की फसल को पानी की जरुरत है और मोटर नहीं चल पाने से वह सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं।

किसानों द्वारा लगतार बिजली कंपनी के अधिकारियों से बाद में बिल जमा कराए जाने को लेकर गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिजली कंपनी के जेई बीपी विश्वकर्मा का कहना है कि बिल जमा कराने को लेकर किसानों से बात करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें