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मौसम:तेज धूप से तापमान में फिर आई गर्माहट, फसलों को में नुकसान रुकी ग्रोथ

डबरा2 घंटे पहले
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डबरा और भितरवार अंचल में 80 हजार हेक्टेयर में गेहूं, 10 हजार हेक्टेयर मे सरसों, 8 हजार हेक्टेयर में मटर व 5 हजार हेक्टेयर में चने की फसल खड़ी हुई है। नवंबर-दिसंबर में बोवनी के बाद जनवरी व फरवरी में फसल की ग्रोथ के लिए कड़ाके की सर्दी पड़ता बहुत आवश्यक है।

लेकिन इस साल पूरी जनवरी महीने में केवल चार से पांच दिन ही कोहरा व सर्दी पड़ी है। बाकी शेष दिनों में तापमान में गर्माहट बनीं रही। पिछले तीन दिनों से भी तेज धूप निकलने के कारण दिन का तापमान बढ़ गया है। जिसकी वजह से फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पौधों की ग्रोथ भी रुक गई है।

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