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कार्रवाई:अवैध शराब जमीन में गाड़कर ऊपर से बना दी झोपड़ी, जेसीबी से खुदवाकर निकाली

डबरा/भितरवार5 घंटे पहले
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  • कैरुआ के गोलपुरा में एक महीने पहले भी 50 लाख की शराब जब्त की जा चुकी है

ग्राम पंचायत कैरुआ के गोलपुरा क्षेत्र में जहां एक महीने के भीतर दो बार हुई कार्रवाई में 50 लाख से ज्यादा की कच्ची शराब और गुड़ लहान पकड़ा गया। वहां रविवार को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में फिर से जमीन के अंदर छिपाकर रखी गई करीब 3 लाख से ज्यादा की शराब और गुड़ लहान मिला है।

लगातार हो रही कार्रवाई के बाद भी शराब माफिया शराब का अवैध कारोबार कर रहा है। खास बात यह रही कि एक बार फिर कार्रवाई की सूचना लीक होने की वजह से शराब माफिया को नहीं पकड़ा जा सका, जिससे अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ा।

दरअसल डबरा- भितरवार अंचल में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कच्ची शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ज्यादातर कार्रवाई कैरुआ, गोलपुरा, चकमिलापुर और आसपास के क्षेत्र में की गई है। रविवार को एसडीओपी अभिनव बारंगे के निर्देशन में भितरवार थाना प्रभारी केपी सिंह सिंह द्वारा गोलपुरा क्षेत्र में कार्रवाई की।

भारी संख्या में पुलिस बल देखकर ग्रामीणों में दहशत

भारी संख्या में पुलिस बल के गांव में पहुंचने पर ग्रामीण दहशत में आ गए। इसके बाद पुलिस एक झोपड़ी में पहुंची तो यहां पर कुछ नहीं मिला। इसके बाद जेसीबी से खुदाई करवाई गई तो झोंपड़ी के अंदर शराब व गुड़ लहान से भरे ड्रम और टैंक बने हुए मिले। जहां करीब 200 लीटर कच्ची शराब और डेढ़ हजार लीटर गुड़ लहान को निकलवाकर नष्ट कराया गया। जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है।

पहले पकड़ी थी 50 लाख की शराब व गुड़ लहान

पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा गोलपुरा क्षेत्र में जनवरी माह में दो बार पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है । जिसमें एक बार की गई कार्रवाई के दौरान 20 लाख तथा दूसरी बार की गई कार्रवाई के दौरान 30 लाख से ज्यादा की कच्ची शराब व गुड़ लहान पकड़ा जा चुका है। रविवार को फिर से तीन लाख की शराब व गुड़ लहान पकड़ा गया। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी एक ही क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर कच्ची शराब का निर्माण कर कारोबार किया जा रहा है।

गांव के बाहर खाली जमीन पर चल रहीं हाथ भट्‌टी

माफिया द्वारा गांव के बाहर खाली पड़ी जमीन पर हाथ भट्टी लगाकर शराब का निर्माण किया जाता है। इतने बड़ी संख्या में हाथ भट्टी बनाकर करोड़ों रुपए की शराब बनाने का काम होता हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी न तो पुलिस को इसकी जानकारी लग पाती है और न ही माइनिंग विभाग के अधिकारियों को ही पता चल जाता है। गत एक माह में पकड़ी गई करीब डेढ़ करोड से ज्यादा की शराब पकड़ी जा चुकी है।

शराब जमीन में गाड़ देते हैं फिर बना देते हैं झोंपड़ी

शराब माफिया द्वारा शराब को पकड़ने से बचाने के लिए तरह तरह के उपाए भी किए जा रहे हैं। पहले जहां शराब काे वह खेतों में, नदी-नालों के किनारे जमीन के अंदर गाड़कर छिपा रहे थे। लेकिन अब शराब दूसरी जगह बनाई जाती है इसके बाद जमीन के अंदर ड्रमों में भरकर छिपाई जाती है इसके बाद कच्ची झोपड़ी का निर्माण कर उसमें रहने लगते हैं। जिससे किसी को शक न हो। हालांकि कार्रवाई की सूचना पहले से मिल जाने की वजह से शराब माफिया हाथ नहीं आ रहे हैं । रविवार को भी पुलिस के पहुंचने से पहले ही शराब माफिया भाग गया।

अज्ञात पर केस दर्ज किया

गोलपुरा में अवैध रूप से शराब के बारे में जानकारी मिली थी। मौके पर जाकर खोजबीन की तो झोपड़ी में जमीन के अंदर ड्रमों में भरकर छिपाई गई 200 लीटर शराब व 1.5 हजार लीटर गुड़ लहान जब्त कर नष्ट कराया गया। मौके पर कोई नहीं मिला जिसके चलते अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

-केपी यादव, थाना प्रभारी भितरवार

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