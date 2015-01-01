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हंगामा:अवैध रूप से चल रही कलारी पर कंजरों का हमला, फायरिंग भी की

भितरवार3 घंटे पहले
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  • ग्राम सिलाह और पलाएछा की घटना

भितरवार के ग्राम सिलाह और पलाएछा मैं अवैध रूप से संचालित की जा रही कलारी पर शुक्रवार रात करीब 8 बजे कंजरो ने हमला कर दिया। कलारी में तोड़फोड़ करते हुए हवाई फायर भी किए। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा लेकिन तब तक वह भाग चुके थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के शराब ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा ग्राम सिलाह से एक कंजर को पकड़कर पुलिस थाना भितरवार लाया गया।

जैसे ही इसकी सूचना युवक के परिजनों को लगी तो वह इकट्ठे होकर गांव की अवैध रूप से चलाई जा रही कलारी पर पहुंचे। जहां उन्होंने तोड़फोड़ करते हुए हवाई फायर भी किए। जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस थाना बेलगढ़ा को दी। वही सूचना मिलने पर बेलगड़ा थाना प्रभारी राधेश्याम शर्मा पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे, लेकिन तब तक कंजर वहां से भाग चुके थे। थाना प्रभारी श्री शर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अभी तक कोई फरियाद ही नहीं आया है इससे मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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