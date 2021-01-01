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सेवा:लायंस क्लब: कपड़े पाकर गरीब बच्चों के चेहरे खिले

डबरा5 घंटे पहले
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लायंस क्लब द्वारा शहर की कल्याणी आदिवासी दफाई में कंबल और कपड़े वितरण करने के लिए शिविर आयोजित किया गया। जिसमें क्लब के सदस्यों ने जरूरतमंद आदिवासियों को कंबल और बच्चों को कपड़े बांटे।

दोपहर के समय आयोजित शिविर में करीब 165 कंबल वितरित किए गए। इससे पहले कर्रा दफाई में 200 कंबल बांटे गए थे। इस दौरान क्लब के केशव शर्मा, रामबाबू गोयल, महेश सहगल, सुरेश सहगल, कैलाश कुचिया, देवेंद्र गंभीर, सहित अन्य कई लोग मौजूद थे।

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