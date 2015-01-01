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चोरी:पेट्रोल पंप से चुराया मोबाइल, गिरफ्तार

डबरा3 घंटे पहले
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ग्राम सीतलपुर स्थित प्राइमरी स्कूल से चोर ताला तोड़कर सामान चोरी कर ले गए। सुबह स्कूल के स्टाफ को चोरी का पता चला। इसके बाद पुलिस थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। जानकारी के अनुसार शासकीय प्राथमिक स्कूल सीतलपुर के प्रधानाध्यापक ऋषिकेश शर्मा स्कूल पर ताला लगा कर घर चले गए थे। रात के समय चोर स्कूल में रखा सामान चोरी कर ले गए जिसकी कीमत करीब ₹28000 है। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई हालांकि चोरों का सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने फरियादी प्रधानाध्यापक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

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