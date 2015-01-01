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मांग:हमारी दीपावली खरीद केंद्रों पर मनी, अब तो खरीद शुरू कराओ

भितरवार3 घंटे पहले
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हमारी दीपावली खरीद केन्द्रों पर मनी, अब पूरा त्योहार बीत गया फिर भी धान की खरीदी शुरू नहीं हो रही। अब तो सुनबाई करो। यह बात खरीद केन्द्रों का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों से किसानों ने कही।

शुक्रवार को खरीद केंद्रों की स्थिति का जायजा लेने एसडीएम अश्विनी कुमार रावत, मार्कफेड के डीएमओ विपिन तिवारी, जिला खाद्द आपूर्ति अधिकारी सी एस जादौन,सहायक आपूर्ति अधिकारी आरएस धाकरे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अरविंद्र भदौरिया गड़ाजर खरीद केन्द्र पर पहुँचे, जहाँ किसानों ने बताया कि बारदाना नहीं होने से खरीदी नहीं हो पा रही है। जिस पर अधिकारियों ने खरीद केंद्र प्रभारी को जल्द बारदाना मंगाकर खरीदी शुरू करने के लिए निर्देश दिए।

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